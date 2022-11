NBA, sospensione Kyrie Irving: i Brooklyn Nets dettano 6 condizioni per il suo reintegro

Brooklyn ha fissato 6 condizioni per Kyrie Irving – squalificato per almeno 5 partite – prima di poter rientrare in squadra:

Chiedere scusa pubblicamente per aver postato il link a un film con chiari riferimenti antisemiti, condannandone i contenuti pericolosi e falsi e dicendo chiaramente che non ha convinzioni anti-semite. Completare le cause anti-odio che i Nets, lui e la Anti-Defamation League (associazione contro l’odio anti-semita) hanno concordato lo scorso 2 novembre — inclusa la donazione di 500.000 dollari a favore di cause e organizzazioni che lavorano per sradicare l’odio e l’intolleranza dalle comunità. Completare un corso di “consapevolezza” e “sensibilizzazione” creato dai Nets. Completare un percorso contro l’odio e contro l’antisemitismo creato dai Nets. Incontrare i rappresentanti della Lega anti-diffamazione e i leader della comunità ebraica di Brooklyn. Dopo aver seguito i passaggi 1-5, incontrare il proprietario Joe Tsai e i principali funzionari della franchigia per mostrare loro le lezioni apprese, impressionarli sulla gravità del danno causato da questa situazione e rassicurarli che questo tipo di comportamento non si ripeterà.

Ricordiamo inoltre che a seguito delle polemiche, Nike ha deciso di sospendere la sua collaborazione con il play. A seguito della sua sospensione Irving aveva reagito pubblicando un post di scuse su Instagram, ma il danno era ormai già fatto. Va notato che Adam Silver, molto deluso dall’atteggiamento della Rete, ha dichiarato di aver programmato di incontrarlo.

