NBA, brutta tegola per i Sixers: James Harden out per un mese

Nella prima serata, ora italiana, arriva la peggiore notizia possibile per i tifosi dei Philadelphia 76ers e a darla è come sempre l’informatissimo insider di ESPN Adrian Wojnarowski.

La notizia in questione riguarda l’infortunio di James Harden che ha riportato uno stiramento al tendine del piede destro dopo la partita, poi persa 121-111, giocata contro gli Washington Wizards e chiusa con 24 punti e 10 assist.

Bruttissima notizia per i Sixers che dovranno fare a meno del “Barba” per almeno un mese ma dovrebbero recuperare Joel Embiid, già per la partita contro i New York Knicks, dopo un’assenza di tre partite a causa di un’influenza.

In questo avvio di stagione a dir poco ondivago per la franchigia della città dell’amore fraterno (4-5 il record e settima peggior difesa di tutta lega) l’ex Brooklyn Nets era sembrato l’uomo più in forma dei Sixers registrando medie di 22 punti, 7 rimbalzi e 10 assist a partita.

In assenza del “Barba“ i Philadelphia 76ers dovranno chiedere gli straordinari a Joel Embiid e Tyrese Maxey per cercare di trovare il bandolo della matassa.



