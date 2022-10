NBA, Myles Turner: “Se fossi i Lakers, darei ai Pacers le due prime scelte per me”

All’inizio di ottobre, i Los Angeles Lakers sono stati segnalati in trattativa con Indiana. Secondo quanto riferito dagli insider di mercato NBA, c’era sul tavolo un’offerta dei Pacers con Mylers Turner + Buddy Hield in cambio di Westbrook e scelte non protette del primo round del 2027 e 2029 dei Lakers. Alla fine il front office di LA non ha voluto correre questo rischio. Woj ha quindi chiesto a Turner, ospite del suo ultimo podcast, la sua opinione in merito:

Se tu fossi nei Lakers, cederesti quelle due scelte? – “Se fossi i Lakers, esaminerei la situazione con molta attenzione. So di poter portare in una squadra la mia leadership, le mie qualità di stoppatore, tiratore da 3 punti e creatore di gioco. Quindi ci penserei molto seriamente.”

Trasferirsi dall’Indiana alla California ovviamente non gli darebbe fastidio…

“Sì, è qualcosa che mi attrarrebbe. Sarei in un mercato più grande. Qui nel Midwest, non otteniamo l’amore che penso ci meritiamo. Non a livello nazionale. Ad Ovest tutto quello che fai viene osservato al microscopio. Quando fai cose cattive ne sentirai parlare, e quando fai cose buone otterrai molto amore, specialmente ai Lakers. E poi c’è questa possibilità di giocare con LeBron. Richiede un certo livello di eccellenza, soprattutto in questa fase della sua carriera. Quando sei in campo, devi giocare al massimo. La gente si aspetterà che tu mantenga un livello minimo che i Lakers hanno costruito nel corso degli anni.”

Draftato alla 11 nel 2015, Turner, costantemente al centro dei rumor di mercato, Turner ha finora trascorso tutta la sua carriera con la maglia dei Pacers, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente. Peraltro, si trova nell’ultimo anno di contratto (18 milioni di dollari).

