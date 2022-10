NBA, Paolo Banchero vuole l’Italia: “Team USA? No, voglio vestire la maglia azzurra”

Paolo Banchero sa quello che vuole e nel suo futuro vede con lucidità la Nazionale italiana di pallacanestro. La stella degli Orlando Magic – infatti – durante una chiacchierata con RJ Hampton, ha confermato il desiderio di poter giocare con la canotta dell’Italbasket. Queste le sue parole a riguardo:

“La mia famiglia è italiana dalla parte di mio padre, il mio bisnonno è nato in Italia e poi si è trasferito a Seattle e messo radici negli USA: per questo sia mio nonno che mio padre sono nati e cresciuti negli Stati Uniti, ma hanno forti origini italiane. Crescendo mi sono chiesto spesso perché il mio nome fosse Paolo, così diverso da quello degli altri ragazzi attorno a me. Mio padre si chiama Mario, mio zio Angelo, un altro Armando e mio fratello Giulio: per questo mi sono reso conto di quanto fossero importanti per lui le nostre origini, anche se non ha mai vissuto in Italia”.