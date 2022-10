NBA, i Lakers vincono la prima partita stagionale. LeBron James: “Questo è essere squadra”

Dopo 5 sconfitte di fila i Los Angeles Lakers hanno vinto la loro prima partita della stagione NBA dominando in casa i Denver Nuggets con il punteggio di 121-110. I californiani avevano bisogno di una W per rilanciare le loro motivazioni. È la prima vittoria di Darvin Ham da capo allenatore ed i giocatori hanno festeggiato con lui:

“Stasera dovevamo dimostrare qualcosa a noi stessi. Non al mondo intero. Non ai media. Abbiamo dovuto dimostrarlo a noi stessi e sono contento di come abbiamo risposto.”

Per la prima volta in questa stagione i gialloviola hanno vinto un match tirando con un discreto 13/30 da lontano, compreso un 8/16 dopo l’intervallo. Nelle prime 5 partite, la squadra aveva avuto la peggiore percentuale della storia dalla lunga distanza. Queste le parole di Ham:

“Oggi abbiamo messo più energia. I ragazzi sono entrati in campo con un’altra convinzione. Riusciamo a trovare i nostri tiratori aperti e i ragazzi non hanno esitato. Lo dico dal primo giorno: i tiri entreranno. Il nostro attacco deve corrispondere alla nostra difesa.”

NBA, le parole di AD, James e Westbrook

LeBron James ha guidato i Lakers con 26 punti e 8 assist, ma quello di cui si è parlato molto dopo la partita è stato Russell Westbrook, autore di una buona prestazione in uscita dalla panchina con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Il commento di Anthony Davis a riguardo:

“Essere un giocatore di questo calibro e uscire dalla panchina, dimostra che è davvero un ragazzo che fa tutto ciò di cui la squadra ha bisogno per vincere. Ha sacrificato la sua posizione da titolare per il bene della squadra. Questo è tutto ciò che possiamo chiedere. Ho detto: ‘Continua a fare quello che stai facendo. Tutto quello che fai è fantastico.’ Nelle ultime due partite ha fatto il suo dovere. Sono orgoglioso di lui.”

Poi, l’omaggio da parte di LeBron James:

“Siamo tutti qui per una ragione, ed è per vincere. Dobbiamo capire che ogni decisione è presa per il bene della squadra, non dei singoli. E stasera è stata una delle partite in cui i ragazzi si sono chiamati pronti, eravamo tutti concentrati e pronti a sostenerci a vicenda. Questo è essere una squadra.”

Infine, non è mancato il commento da parte di Russell Westbrook:

“Adoro vedere i miei compagni di squadra fare bene, onestamente. Trovo gioia nel vedere gli altri fare le cose giuste; in tutta la mia carriera, quello che mi ha dato una spinta è vedere i miei compagni avere successo in campo. E stasera è stata una notte in cui tutti hanno fatto il loro dovere. Non si poteva chiedere di più.”

