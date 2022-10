NBA, Luka Doncic si prende le colpe per il blackout Mavericks contro i Thunder

Difficile trovare parole adatte a spiegare una flessione così netta nel finale di gara come quella che ha visto protagonisti i Mavericks sul parquet di casa. Avanti di 16 punti a poco più di 4′ dal termine dei regolamentari, Dallas si è fatta rimontare da OKC, che l’ha costretta a giocare il secondo overtime consecutivo.

Doncic fa autocritica dopo il KO Mavericks

La sconfitta lascia molto amaro in bocca a Luka Doncic, autore di una tripla doppia da 31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Ecco le parole dello sloveno a caldo:

“È colpa mia, non ho guidato la squadra, non ho segnato tiri, non ho fatto il necessario per vincere. [Lu Dort] è un grande difensore, credo uno dei migliori tre nella lega, è molto complesso giocarci contro, sta facendo un lavoro incredibile […].”

La scelta per l’ultimo possesso che avrebbe potuto risolvere la contesa in favore dei texani non ha pagato. Doncic se ne rammarica:

“Abbiamo preso un buon tiro, ma ora come ora sto facendo schifo, non mi riesce nulla. Probabilmente la prossima volta meglio una penetrazione.”

