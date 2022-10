NBA, separazione San Antonio-Primo: spuntano accuse su atti di esibizionismo sulle donne

Secondo quanto riportato da ESPN, sabato i San Antonio Spurs hanno rilasciato Joshua Primo, la dodicesima scelta nel Draft NBA 2021, per presunte accuse secondo cui il giocatore si sarebbe esposto ad atti di esibizionismo (non meglio precisati) verso le donne. Sono stati Woj e Ramona Shelburne a riferire che questa improvvisa separazione sarebbe dovuta a numerosi casi di questo tipo. Non si sa se questi incidenti siano avvenuti all’interno delle strutture degli Spurs o all’esterno.

Primo, 19 anni, è stato indicato come un giocatore molto promettente. In effetti, gli Spurs avevano opzionato il suo contratto per $ 4.3 milioni per la stagione 2023-24, dandogli discreta fiducia valutandone il buon potenziale. Nella giornata di ieri, Primo aveva parlato di problemi di salute mentale in maniera generica:

“So che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per affrontare un trauma passato che ho subito e ora userò questo tempo per concentrarmi completamente sul mio trattamento di salute mentale. Spero di poter parlare di questi problemi in futuro per aiutare altri che hanno sofferto in modo simile. Apprezzo la privacy in questo momento”.

Primo ha viaggiato con una media di 5.9 punti a partita e 2.3 rimbalzi in 54 partite con gli Spurs in NBA.

