NBA, Embiid segna la tripla decisiva: Sixers ok contro i Bulls

Non è una di quelle serate di cui andare particolarmente fieri, ma la vittoria conquistata, la terza in sette partite, lenisce ogni delusione passeggera in casa Philadelphia 76ers. Sopra di 19 nel corso del secondo periodo di gioco, i ragazzi di Doc Rivers l’hanno spuntata soltanto nel finale, grazie a una tripla di Joel Embiid dopo il pick n pop con James Harden.

Un Embiid pragmatico commenta il successo Sixers a Chicago

Autore di 25 punti dopo aver saltato la partita contro i Raptors, il centro di Phila ha parlato così ai microfoni di Kieth Pompey:

“La NBA è così. devi acciuffare le vittorie quando ne hai la possibilità, ciò non significa che questa sia stata una grande vittoria. C’è molto lavoro da fare, abbiamo sprecato un largo vantaggio […] Dobbiamo restare concentrati e giocare meglio sui 48 minuti.”

Due liberi sbagliati nelle fasi conclusive non hanno tolto fiducia a Embiid:

“Succede, a volte fai schifo, in altri momenti vai bene. Sono stato capace di farmi trovare libero per il successivo [tiro da tre punti]. Non c’era alcuna ragione per rinunciarvi dopo i due errori dalla lunetta. Ci ho creduto e sapevo che l’avrei segnato.”

