NBA, Steph Curry vorrebbe giocare i back-to-back Warriors a inizio stagione

Sono già diversi gli accenni al load management in quest’inizio di stagione NBA, ma la questione non sembra toccare Stephen Curry. Il numero 30 è pronto a dare come al solito il suo contributo.

Steph Curry traccia la sua tabella di marcia: back-to-back nel mirino

L’approccio al primo back-to-back stagionale, in trasferta a Detroit dopo la sconfitta in overtime a Charlotte, è chiaro. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“Penso che giocherò. Mi sento bene, so che alcuni ragazzi stanno sono alle prese con restrizioni nel minutaggio in quest’avvio di stagione e aumenteranno gradualmente il carico [di lavoro] nel corso della stagione dunque non so dire a che punto siamo. Per quello che è il nostro contesto di squadra attuale e per come sto ora, ritengo sarebbe bene giocare il più possibile per entrare in ritmo e raccogliere tante vittorie fin da subito.”

Dopo sei partite, i campioni NBA in carica viaggiano in linea con il 50% di vittorie, al nono posto nella Western Conference.

