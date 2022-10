NBA, Draymond Green sulla sconfitta in overtime a Charlotte. “Non perdiamo mai certe partite”

Come tutte le squadre, anche i Golden State Warriors stanno cercando continuità per entrare appieno nel flusso della stagione regolare. In tal senso, il back-to-back a Detroit offre subito una chance di riscatto per lasciarsi alle spalle la sconfitta maturata a Charlotte dopo un supplementare.

Gli Warriors non trovano giustificazioni alla sconfitta di Charlotte

Draymond Green ha strigliato la squadra nella conferenza stampa a caldo. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“Credo fossimo sopra di quattro a un minuto dalla fine: non perdiamo mai partite del genere. Se mi mettessi a pensare a quante partite abbiamo perso con un vantaggio di quattro punti a un minuto dal termine negli ultimi otto anni, probabilmente non userei le dita di una mano. Non possiamo perdere una gara così, contando anche che agli avversari mancavano le due guardie titolari. […] Questo è l’aspetto più frustrante della situazione.”

Il #23 di Golden State ha riempito il proprio tabellino personale di serata con 12 punti, otto rimbalzi e sei assist.

