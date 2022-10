NBA, Mike Brown festeggia la prima vittoria stagionale dei Sacramento Kings

La vittoria casalinga contro i Miami Heat ha permesso anche ai Sacramento Kings di smuovere la loro classifica a fronte dei quattro KO in avvio di stagione. A quota 0 successi dopo la notte NBA appena trascorsa troviamo soltanto i Los Angeles Lakers.

Al termine della partita coach Mike Brown ha avuto parole di elogio per i suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di NBC Sports California:

“Per prima cosa mi tolgo il cappello davanti a Trey Lyles, che si è fatto trovare pronto rivelandosi fondamentale per noi: rimbalzi, palle vaganti, grande difesa, un passo avanti e tiro quando ne ha avuto opportunità, come dovrebbe sempre succedere. Harrison [Barnes] non ha solo segnato 11 punti, se guardate il plus minus credo abbia fatto registrare il valore più alto a +12, ma cosa più importante ancora ha distribuito sei assist consentendoci di mantenere attivo il flusso in attacco. Kevin [Huerter] ovviamente ha tirato bene, segnando sette triple, ma la cosa mi ha impressionato né più né meno della sua capacità di tenere coinvolti i compagni. Potrei portare in fondo la lista, l’ultimo che voglio citare è [De’Arron] Fox: è un vincente al massimo livello. Che una point guard chiuda con 13 rimbalzi a referto in una gara fisica come questa, contro un’ottima squadra, atletica, ben allenata, è un dato speciale. Ci vogliono cuore e determinazione per ripetersi azione dopo azione. Partitone da parte sua.”