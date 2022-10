NBA, i San Antonio Spurs tagliano Joshua Primo, scelta del primo giro al Draft 2021: i motivi

Venerdì, i San Antonio Spurs hanno improvvisamente tagliato la scelta numero 12 del Draft NBA 2021 Joshua Primo. Ad annunciarlo è stato direttamente RC Buford – CEO degli Spurs:

“La nostra speranza è che, a lungo termine, questa decisione serva nel miglior interesse sia dell’organizzazione che di Joshua”

Primo, è stato tagliato due settimane dopo che gli Spurs avevano esercitato l’opzione squadra per il terzo anno nel suo contratto, garantendogli quindi il suo stipendio di $ 4.3 milioni per la stagione 2023-24. Queste le parole dello stesso giocatore:

“So che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per affrontare i traumi precedenti che ho subito nella mia vita e ora mi prenderò questo tempo per concentrarmi in modo più completo sul mio trattamento di salute mentale. Spero di poter discutere di questi problemi in futuro in modo da poter aiutare gli altri che hanno sofferto in modo simile. Apprezzo la privacy in questo momento.”

La notizia arriva un anno dopo che gli Spurs si sono separati anche da Luka Samanic, che San Antonio aveva scelto con la scelta numero 19 nel draft NBA 2019. Primo, 19 anni, ha registrato una media di 5.9 punti in 54 partite in carriera per gli Spurs, di cui 16 da rookie. Ha giocato nelle prime quattro partite degli Spurs in questa stagione, con una media di 7.0 punti partendo dalla panchina.

Primo non ha giocato nella sconfitta in trasferta di mercoledì scorso contro i Minnesota Timberwolves ed è stato indicato come indisponibile per la partita casalinga andata in scena nella notte contro i Chicago Bulls. Il problema citato nel rapporto ufficiale della lega era “Gluteo sinistro: dolore”.

