A quanto ammonta il valore delle franchigie NBA? A rispondere a questa domanda ci pensa Forbes che ha stilato la classifica delle squadre che valgono di più nella lega: i Golden State Warriors si prendono il primo posto, spodestando per la prima volta in 20 anni i Knicks e i Lakers, rispettivamente secondi e terzi. La classifica tiene conto anche dei ricavi di ogni squadra NBA.

💰Valore franchigie NBA secondo la classifica annuale @Forbes 👋🏻Per la prima volta da vent’anni, al top non ci sono né Knicks né Lakers 🥇Golden State Warriors: 7 miliardi

🥈New York Knicks: 6.1 miliardi

🥉Los Angeles Lakers 5.9 miliardi #nbareligion — NbaReligion.com (@NbaReligion) October 28, 2022

Golden State è la franchigia che vale di più in NBA: 7 miliardi di dollari

La regina delle franchigie NBA sono i Golden State Warriors, che hanno un valore di ben 7 miliardi di dollari: è quanto emerge dalla classifica stilata da Forbes che, per redigerla, ha tenuto conto di vari fattori, tra cui i ricavi. Nella scorsa stagione gli Warriors hanno generato introiti pari a 785 milioni di dollari e un reddito operativo di ben 206 milioni, numeri mai visti prima in NBA: risultati del genere sono stati resi possibili dal fatto che Golden State ha vinto il quarto titolo in otto anni giocando nel nuovo Chase Center, tutto esaurito in ogni partita.

Ed è proprio dalla nuova arena che i campioni NBA hanno ottenuto ottimi ricavi, tra cui 150 milioni di dollari per pubblicità e sponsorizzazioni e ben 250 milioni dalla vendita dei posti premium, i più esclusivi del Chase Center. Numeri che hanno portato gli Warriors a valere +25% rispetto all’anno precedente.

Knicks e Lakers chiudono il podio, in crescita Boston e Chicago

Il podio dei Golden State Warriors è dato anche dal fatto che la NBA sia tornata al livello pre-Covid in termini di fatturato, visto che sempre più sponsorizzazioni e nuovi investitori entrano nel mercato. Al secondo e terzo posto – per la prima volta in 20 anni – troviamo i Knicks e i Lakers: i primi valgono 6,3 miliardi di dollari (+5% rispetto all’anno precedente), mentre i gialloviola chiudono al terzo posto con un valore di 6,1 miliardi.

Crescono sia Boston che Chicago, rispettivamente con un valore di 4 e 4,1 miliardi, mentre i Clippers – che presto avranno una nuova arena da 500 milioni – per ora sono al sesto posto con un valore di 3,9 miliardi.

Leggi anche:

Rinnovata la partnership NBA tra Orlando Magic e Disney

NBA, piove sul bagnato in casa Orlando Magic: infortunio per Cole Anthony

NBA classifica 2022-2023