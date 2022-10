NBA, Joe Tsai: “Deluso da Kyrie che sostiene un film pieno di disinformazione antisemita”

Dopo che Kyrie Irving ha twittato sul film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​venerdì scorso, il proprietario dei Brooklyn Nets – che a sua volta ha affermato di “condannare fermamente la promozione di qualsiasi forma di incitamento all’odio – Joe Tsai , ha reagito al suo giocatore in maniera piuttosto dura:

“Sono deluso dal fatto che Kyrie sembri sostenere un film basato su un libro pieno di disinformazione antisemita. Voglio fare una chiacchierata con lui e assicurarmi che capisca che è doloroso per tutti noi e che come uomo di fede è sbagliato promuovere l’odio basato sulla “razza”, l’etnia o la religione. Va oltre i confini del basket.”

