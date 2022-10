NBA, come Grant Hill costruirà il nuovo Dream Team USA

In un lungo articolo, Joe Vardon per The Athletic ha analizzato il prossimo futuro della Nazionale USA cercando di comprendere come Grant Hill costruirà quello che a detta di molti potrebbe divenire il nuovo “Dream Team” in vista dei prossimi appuntamenti internazionali: il Mondiale 2023 e le Olimpiadi 2024.

Molti i giocatori emergenti citati come possibili candidati a vestire la maglia a stelle e strisce: Bradley Beal e Trae Young su tutti. Entrambi i giocatori hanno già dato la disponibilità a giocare il mondiale nelle Filippine, Indonesia e Giappone.

“Sì, sono decisamente aperto a questa opportunità. Da quando ero al liceo, era il mio sogno. Ci sono state un paio di volte in cui avrei potuto far parte della Nazionale e mi ha fatto male al cuore non poterlo fare.”

Le parole di Trae Young seguono quelle di Bradley Beal che al reporter ha riferito:

“Mi vedo decisamente pronto a giocare per gli USA. Quello è sempre stato un mio obiettivo: ovviamente voglio giocare alle Olimpiadi, ma c’è un passo per arrivarci [il Mondiale]. Quindi se mi vorranno, io ci sarò di sicuro.”

Nel pezzo si discute anche di Joel Embiid su cui però è favorita la Francia in virtù della recente cittadinanza acquisita da parte del centro dei Philadelphia 76ers. Lo staff, di fatto, non avrebbe neppure accennato ad un possibile reclutamento del giocatore, certi della scelta del natio camerunense.

