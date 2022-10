NBA, i Lakers dissero ‘no’ allo scambio Westbrook per Bogdanovic, Conley e Gay

Ora che la nuova stagione NBA, la 76esima, è cominciata e i roster sono completi, emergono nuovi dettagli sui movimenti di mercato che ci hanno accompagnato durante l’estate. Uno dei rumors più ricorrenti era la possibile partenza di Russell Westbrook il quale è stato per gran parte del mercato sul punto di lasciare i Los Angeles Lakers.

Tony Jone, reporter Jazz di The Athletic, riporta che gli Utah Jazz avrebbero dato la disponibilità ad una trade che avrebbe coinvolto Bojan Bogdanovic, Mike Conley e il veterano Rudy Gay.

Yes. Both picks for bogey/Conley/Gay, with a 23 first rounder going back to the lakers

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) October 19, 2022