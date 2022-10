I Milwaukee Bucks centrano la terza vittoria consecutiva sbarazzandosi dei Brooklyn Nets: l’artefice di questo successo è Giannis Antetokounmpo, autore di 43 punti (34 dei quali arrivati nella ripresa). The Greek Freak ribalta così una situazione che si era messa male nel secondo quarto, regalando la vittoria alla sua squadra per la gioia di coach Budenholzer.

Giannis Antetokounmpo: “Ho lavorato tanto e ora voglio dimostrare a me stesso di cosa sono capace”

Brooklyn non è riuscita ad arginare la forza devastante di Giannis Antetokounmpo, che nella ripresa ha messo il turbo e trascinato i Bucks alla loro terza vittoria consecutiva: 34 dei 43 punti totali sono arrivati dopo l’intervallo, una reazione al parziale sfavorevole del secondo quarto (35-18 per i Nets). The Greek Freak nel post partita ha parlato di come in questi anni abbia lavorato molto per alzare sempre di più l’asticella e, ora, vuole dimostrare a se stesso il proprio valore:

“Ho lavorato molto in questi anni e quest’estate, ora sono ansioso di dimostrare a me stesso che posso fare ciò su cui ho lavorato e, a volte penso, di non giocare usando solo la mia forza. Nel secondo tempo ho pensato: ‘Ok, sarò me stesso e mi starà bene’, ho cercato di guidare e trovare il più possibile i miei compagni, cercavo di entrare in area e tutto è andato per il verso giusto”

Another game. Another 40+ point performance. Light work. 43 PTS | 14 REB | 5 AST | 3 BLK | 1 STL pic.twitter.com/umrwsfhmyF — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2022

Mike Budenholzer: “Difficile descrivere il secondo tempo di Giannis”

Chi si gode la terza vittoria consecutiva e la grande prestazione di Giannis Antetokounmpo è sicuramente coach Mike Budenholzer che, nella conferenza stampa post partita, non riesce a trovare le parole giuste per descrivere il secondo tempo di The Greek Freak:

“È difficile trovare le giuste parole per descrivere la sua bravura nel secondo tempo: questo che abbiamo visto è Giannis Vintage, era fenomenale perché gli riusciva di tutto. In passato ha avuto altre grandi prestazioni dopo l’intervallo, ma questa è sicuramente la migliore”

"It's hard to put the right words on how good he was in the second half." Coach Bud ASL Press Conference: pic.twitter.com/fvKEUZmWoW — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2022

