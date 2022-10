Mercato NBA, Justin Zanik estende il contratto con gli Utah Jazz

Il rebuilding in un mercato NBA come Utah e tanto arduo quanto stimolante. Il GM Justin Zanik non ha paura della sfida e ha rinnovato il proprio contratto con i Jazz per guidarne la delicata transizione.

Le dichiarazioni del dirigente affidate al comunicato ufficiale Jazz:

“Io e la mia famiglia ci siamo innamorati di questa grande città e dello Stato. Sono grato di poter proseguire questo viaggio con gli Utah Jazz. Do valore alla collaborazione con Ryan [Smith] è Danny Ainge e sono entusiasta del percorso che ci attende con coach Hardy e non vedo l’ora di costruire per vincere il titolo che i nostri tifosi meritano.”



Così invece Danny Ainge:

“La perizia di Justin e la sua abilità nello stabilire rapporti significativi in seno alla lega e nella gestione del nostro front office sono asset di incalcolabile importanza per noi. Siamo felici del fatto che continuerà a guidare la squadra.”

Zanik è alla quarta stagione nel ruolo di General Manager a Utah, dopo aver ricoperto il ruolo di assistant GM per i Jazz tra il 2013 e il 2016.

