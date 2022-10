NBA, Antetokounmpo ammette: “Non sono al mio meglio in questo momento, ma mi fido ciecamente dei miei compagni di squadra”

Prima uscita stagionale per i Milwaukee Bucks scesi in campo al Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania contro i Sixers e prima vittoria, nonostante le assenze di Khris Middleton e Pat Connaughton. Vittoria decisa dalla tripla di Wesley Matthews con 23.8 secondi restanti sul cronometro, anche se il vero protagonista è stato un certo Giannis Antetokounmpo che ha concluso la gara inaugurale in simil tripla doppia – 21 punti, 13 rimbalzi, 8 assist – aggiungendo anche 3 stoppate con un perfetto 9/16 al tiro e un incredibile +13 di plus/minus in 36 minuti spesi sul parquet. Flirtando con la sua 30esima tripla doppia in carriera.

Nonostante tale prova di onnipotenza cestistica messa in mostra, “The Greek Freak” riconosce la necessità di fare un passo in avanti nel proprio gioco:

“Non sono al mio meglio in questo momento, gioco un buon basket, mi fido dei miei compagni di squadra, muovo la palla, prendo buone decisioni, ma penso che ci sia un passo in avanti da fare nel mio gioco. Spero di poter arrivare dove voglio essere, ma non credo sia una cosa urgente. Voglio giocare il miglior basket possibile quando conta di più.”

E continua ancora:

“Voglio decisamente essere più aggressivo, ma alla fine della giornata non importa. Non avevo bisogno di essere aggressivo per 48 minuti per vincere la partita di oggi. Sono arrivato in questa stagione con la mentalità di fidarmi dei miei compagni di squadra, condividere la palla e sacrificare me stesso il più possibile per coinvolgere tutti. Se mi aiuta a vincere le partite, sono il primo a volerlo fare.”

Con un Khris Middleton non ancora pronto al rientro ed un Pat Connaughton atteso tra circa tre settimane, la rincorsa al titolo grava tutta sulle spalle di Giannis Antetokounmpo. Prossimo appuntamento per i Milwaukee Bucks nella notte italiana tra sabato e domenica: al Fiserv Forum arrivano gli Houston Rockets.

Giannis in his season debut: 21 PTS

14 REB

8 AST

3 BLK The 305th double-double of his career. pic.twitter.com/KbYMgZ8OSm — StatMuse (@statmuse) October 21, 2022

