I New Orleans Pelicans vincono in scioltezza sui Brooklyn Nets, dove i mattatori della serata sono Brandon Ingram, autore di 28 punti, e Zion Williamson che registra 25 punti conditi da nove rimbalzi: per l’ex stella di Duke è stata una vera emozione tornare a giocare una partita NBA dopo così tanto tempo.



Zion (25 PTS, 9 REB, 4 STL) and the @PelicansNBA started 2022-23 off STRONG with a big road W.

La scorsa stagione Zion Williamson non ha mai visto il campo e, quella di stanotte, era una partita dal sapore speciale visto che segnava il suo ritorno ufficiale: l’entusiasmo di Zion si è visto in campo, dove ha dominato la difesa avversaria e regalando la vittoria ai suoi compagni di squadra. Queste le sue parole al termine della partita:



"I think today we just wanted to show how special this group is." -Zion

"We come in (to practice), we compete…When we come out here it's easy for us." B.I

