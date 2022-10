Nonostante la sconfitta contro Detroit per Paolo Banchero è una notte da incorniciare: al suo esordio in NBA segna 27 punti, nove rimbalzi e cinque assist, numeri del genere non si vedevano dal debutto di LeBron James. L’azzurro entra così nella classifica delle prime scelte del Draft ad aver realizzato, all’esordio, almeno 25 punti, cinque rimbalzi e altrettanti assist.

Paolo Banchero: “Avrei preferito vincere, ma non mi posso lamentare”

Paolo Banchero non poteva sognare un debutto migliore, o meglio sperava in una vittoria dei suoi Orlando Magic che purtroppo non è arrivata. A livello personale, però, l’azzurro può essere solo che soddisfatto: la prestazione di questa notte lo inserisce subito nella storia NBA, essendo una delle prime scelte del Draft ad aver segnato almeno 25 punti al loro esordio, numeri che non si vedevano dalla prima partita di LeBron James.

Al termine della sconfitta con Detroit, Paolo fa il punti sulla sua prestazione, analizzando i punti forti e quelli deboli:

“Ho lasciato un sacco di punti per strada, ho sbagliato tre appoggi da sotto facili, tiri che so di poter mandare a bersaglio e sui quali dovrò lavorare. Avrei preferito vincere, ma non mi posso lamentare di come ho giocato. Dobbiamo migliorare tutti, pensare di giocare come una squadra e con il tempo impareremo: sicuramente dobbiamo fare meglio nei rimbalzi – io per primo – e difensivamente dobbiamo trovare il giusto equilibrio”

Jamahl Mosley: “Bene Paolo, ora può solo che migliorare”

Il coach degli Orlando Magic Jamahl Mosley è soddisfatto della prestazione di Paolo Banchero e, dopo questo esordio, l’azzurro può solo che migliorare, come spiega l’allenatore ai microfoni dei giornalisti:

“C’era molta attenzione e pressione intorno alla sua partita, ma Paolo è andato benissimo: sta imparando il ritmo di gioco e a giocare con i compagni, con il tempo migliorerà sempre di più. È un ragazzo che lavora sodo e deve continuare su questa strada”

