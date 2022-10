NBA, 31 punti e sconfitta per Donovan Mitchell all’esordio con i Cavs

Nuova stagione vuol dire anche nuova casacca per Donovan Mitchell, sicuramente uno dei colpi più interessanti della appena conclusa offseason. Mitchell ha ufficialmente fatto il suo esordio questa notte con la divisa dei Cavs, che però sono usciti sconfitti dalla Scotiabank Arena di Toronto per 108-105.

Spida ha saputo subito dimostrare il suo grandissimo talento, ciò che Cleveland sperava proprio di vedere, segnando 31 punti e registrando 9 assist in 35 minuti. Un losing effort, certo, ma comunque notevole. Che le aspettative siano state rispettate, comunque, lo si intuisce soprattutto dalle parole di coach J. B. Bickerstaff nel post-gara:

“È a suo agio. Non è qualcosa che non abbia già fatto in passato. Si è già caricato altre squadre sulle spalle, capisce che è il momento di farlo e ne è perfettamente in grado. Non è niente di nuovo, ed è esattamente quello che ci aspettiamo da lui”

“È un giocatore d’élite. Non ci sono tanti altri ragazzi nella lega in grado di fare quello che fa lui o più forti di lui. Mette pressione in difesa, sa passare la palla, è difficile difendere su di lui e costringe gli avversari a prendere scelte difficili in continuazione”