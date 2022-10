I Phoenix Suns trovano la vittoria nel finale contro i Dallas Mavericks, con in canestro decisivo che viene segnato da Damion Lee: il numero 10 di coach Williams segna il canestro da due punti a 9.7 secondi dalla fine. Esulta felice Steph Curry – cognato del giocatore dei Suns – per l’incredibile giocata di Damion.

Damion Lee: “La palla è arrivata a me, ma il merito della vittoria è di tutti”

11 punti realizzati – gli ultimi due, decisivi, a nove secondi dalla fine della partita – sono il bottino di guerra di Damion Lee, man of the match nella sfida contro i Suns. Nonostante sia lui a segnare il canestro decisivo, il numero 10 dei Suns vede il contributo di tutta la squadra nella vittoria di questa notte, come racconta ai media:

“La palla è arrivata a me e io ho fatto la giocata, ma il merito della vittoria è di tutta la squadra. Dopo i primi due quarti difficili dovevamo reagire e l’abbiamo fatto, questo è l’aspetto che più mi piace: non ci siamo arresi e non ci siamo fatti prendere dal panico, abbiamo ciò che sappiamo meglio fare e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria”

Devin Booker: “Mi fido di tutti i miei compagni”

Chi è passato un po’ in sordina dopo il tiro decisivo di Damion Lee è Devin Booker, top scorer dei Suns con 28 punti segnati. È stato lui l’autore dell’assist decisivo e sapeva che Lee avrebbe fatto la giocata giusta:

“Mi fido dei miei compagni di squadra, mi fido di tutti sul campo: è qualcosa che abbiamo provato e abbiamo già testato. Le squadre avranno tutte difese diverse, dobbiamo esser pronti a ogni evenienza”

Chi è impazzito dalla gioia è Steph Curry, cognato di Damion Lee in quanto compagno della sorella Sydel, che al canestro decisivo ha urlato come un pazzo tanto da svegliare suo figlio Caleb.

