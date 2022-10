Mercato NBA, Kevin Porter Jr. estende con gli Houston Rockets

Poche ore prima della deadline, Woj e Shams hanno confermato che Kevin Porter Jr. ha raggiunto un accordo con gli Houston Rockets per un’estensione del contratto. Si tratta di un quadriennale da 82.5 milioni di dollari, ma la cosa interessante è che solo il primo anno è garantito.

Secondo Shams, sono garantiti solo 15.1 milioni di dollari della prima stagione. Sostanzialmente, dopo la prima annata insieme, Houston potrà tagliare il giocatore senza preoccupazioni. Dopo una promettente stagione da rookie, i suoi problemi comportamentali gli sono costati il posto con i Cleveland Cavaliers.

Kevin Porter Jr è riuscito ad affermarsi come un importante tassello dei Rockets, che ora scommetteranno su di lui per il futuro dopo 2 stagioni interessanti. La scorsa annata, il giocatore ha viaggiato con una media di 15.6 punti, 4.4 rimbalzi, 6.2 assist e 1.1 palle rubate ad allacciata di scarpa.

Houston Rockets guard Kevin Porter Jr. has agreed to a four-year, $82.5 million contract extension, sources tell me and @KellyIko. Only the first season is fully guaranteed.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2022