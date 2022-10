NBA, Paolo Banchero firma con Jordan Brand

Paolo Banchero, ala degli Orlando Magic, entra a far parte della famiglia Jordan. Banchero è stato la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2022 dopo una prima stagione giocata con i Duke Blue Devils in cui si è guadagnato il titolo di Rookie of the Year della conference e di Consensus second-team All-American. Queste le parole di Banchero a riguardo:

” L’opportunità di entrare a far parte della famiglia Jordan significa tutto per me. Sono cresciuto indossando le Jordan. Essere parte del brand e della sua famiglia è un sogno che si avvera”.

Banchero si unisce ad un roster di cestisti d’élite di Jordan Brand, tra cui la guardia dei Dallas Mavericks, Luka Dončić, l’ala dei Boston Celtics, Jayson Tatum, l’ala dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson. Insieme, formano la nuova generazione di talenti che stanno facendo evolvere la pallacanestro.

Leggi Anche

Mercato NBA, Brandon Clarke prolunga con i Memphis Grizzlies

Sette giocatori NBA pronti a esplodere nella stagione 2022-23