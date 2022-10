Mercato NBA, Brandon Clarke prolunga con i Memphis Grizzlies

Alla vigilia della deadline per chiudere le estensioni contrattuali, Brandon Clarke e i Memphis Grizzlies hanno raggiunto un accordo. L’agente del giocatore ha infatti riferito al solito Woj che le due parti si sono accordate sulla base di un contratto di 4 anni da 52 milioni di dollari totali. Un buon affare a prima vista per i Grizzlies, che si assicurano a lungo termine l’interno canadese, lui che è un membro importante della rotazione di Memphis.

La scorsa stagione, Clarke ha viaggiato con una media di 10.4 punti (64.4% dal campo), 5.3 rimbalzi e 1.3 assist in 19.5 minuti in 64 partite, di cui 63 dalla panchina. È il sesto giocatore di Memphis a firmare un’estensione dopo quelle di Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Steven Adams, John Konchar e Dillon Brooks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2022