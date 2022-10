NBA, il conto folle dei Golden State Warriors dopo i rinnovi di Poole e Wiggins: 500 milioni di dollari

I Golden State Warriors potrebbero ritrovarsi a pagare mezzo miliardo di dollari tra salari e luxury tax nella stagione 2023-2024. Tutto questo, dopo le recenti estensioni contrattuali accordate a Jordan Poole – il quale ha accettato un quadriennale da 140 milioni di dollari – e Andrew Wiggins – quadriennale da 109 milioni di dollari. I californiani, dovessero mantenere l’attuale assetto, potrebbero dover spendere esattamente 483 milioni di dollari nel 2023-24 (215 milioni di stipendi e 268 milioni di sola luxury tax, ndr). I dati riportati da Bobby Marks sono chiari.

Golden St. payroll and tax penalty in 2023/24 will likely exceed $500M once the roster is filled.

That factors in Draymond Green opting-in to his $27.6M player option.

With 12 players

💰Salary: $215M

💰Tax: $268M

💰💰Total: $483M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) October 15, 2022