Jordan Poole ha parlato per la prima volta pubblicamente dopo la rissa avvenuta con Draymond Green. Il playmaker dei Golden State Warriors – il quale ha esteso il suo contratto con la franchigia californiana per un totale di 140 milioni in 4 anni – ha parlato in questa maniera di quanto avvenuto con il suo compagno di squadra:

“Draymond si è scusato. Ora la nostra idea è quella di comportarci da professionisti, non ho nient’altro da aggiungere in merito: siamo qui per vincere e continuare ad alzare banner dopo banner. Grazie al nuovo contratto ogni pensiero sul futuro mio, della mia famiglia e dei miei amici è scomparso: è bello sapere di potersi concentrare solo sulla pallacanestro e questa tranquillità sono sicuro che potrà portarmi a toccare un livello di gioco ancora più alto”.

Leggi Anche

Sette giocatori NBA pronti a esplodere nella stagione 2022-23

NBA Preview 2022-2023, Southwest Division: Morant, Doncic e Zion Williamson: il futuro è adesso

Calendario NBA 2022-2023: date, orari italiani di tutte le partite in programma