NBA, Karl-Anthony Towns fatica a prendere peso dopo il ricovero in ospedale

Non è senza dubbio il miglior Karl-Anthony Towns quello che approccia alla stagione regolare NBA al via nella notte italiana tra il 18 e 19 ottobre. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves, recentemente ricoverato in ospedale per un’infezione alla gola, ha parlato delle sue sensazioni a pochi giorni dal debutto. Lo stop forzato ha lasciato strascichi evidenti, rendendo difficile per il lungo numero 32 la ricerca della forma ideale.

Preparazione NBA ad ostacoli per Karl-Anthony Towns: inizia in salita il 2022-2023 Timberwolves

Ecco le dichiarazioni raccolte da Dane Moore, insider al seguito dei Timberwolves:

“[I medici] hanno impostato per me una dieta della serie ‘Vedi e mangia’ . Suppongo di non aver visto abbastanza. Da quando sono stato male, […] il mio stomaco non mi consente di assumere abbastanza calorie per prendere peso. Sono solito avere un pranzo pre-partita di due portate, sapendo che mi aspetta un match. [Ora] mi sento pieno dopo mezza, come se fosse troppo. Devo capire [perché] .”

Complici i problemi di salute, l’intesa con Gobert stenta a decollare: i due hanno svolto di fatto il primo allenamento assieme nella giornata di venerdì.

