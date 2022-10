NBA, Klay Thompson sulla lite Green-Poole: “La notte della consegna degli anelli guarirà le ferite”

Poco più di una settimana fa, Klay Thompson ha visto uno dei suoi amici più cari all’interno della NBA prendere a pugni un compagno di squadra durante gli allenamenti degli Warriors. Dopo la sconfitta nel finale di preseason dei californiani contro i Denver Nuggets ieri sera al Chase Center, a Thompson è stato chiesto commentare l’incidente in cui Draymond Green è incappato con Jordan Poole sfortunato protagonista.

“Beh, ormai questo è il passato… penso che la notte della consegna degli anelli guarirà tutte le ferite. Amo entrambi i ragazzi. Jordan è come un fratellino. Draymond è come un fratello più grande. Penso che siamo tutti pronti a superare quanto successo. Penso che vincere ancora – come abbiamo fatto l’anno scorso – sarà più bello. Sappiamo cosa serve per tornare in Finale e abbiamo bisogno che entrambi tornino a fare quello di cui sono capaci. Mi aspetto un Jordan Poole di nuovo ai suoi livelli. E lo stesso vale per Draymond.”

Ieri sera durante la sconfitta della sua squadra contro i Denver Nuggets, Klay ha terminato il match con 14 punti (4/9 dalla distanza) in 17 minuti:

“Mi sono sentito incredibilmente bene. Non do questo momento per scontato, ossia giocare a basket ad ottobre. Non l’avevo fatto negli ultimi tre anni. Ero molto ansioso. Sono contento di come mi sono sentito in campo. È qualcosa da cui partire. Ho davvero lavorato sodo quest’estate. Sapevo che avrebbe pagato. Mi sento molto solido. Sono andato in sala pesi, in palestra, quasi tutti i giorni.”