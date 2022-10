NBA, Bam Adebayo: “Tante squadre non amano giocare contro di noi”

Bam Adebayo intervistato da Jason Jackson non si dice preoccupato per la poca importanza riservata ai Miami Heat in quest’inizio di stagione.

“Per noi è arrivato il momento di rientrare in campo ed è la cosa che amo di più. Sono in questa squadra da sei anni e tutte [le squadre] avevano questa durezza mentale, non importava chi non ci fosse, eravamo molto lunghi [nelle rotazioni]. Qualunque cosa succede, dobbiamo salire sul “ring” e combattere. Quando si tratta di parlare di squadre favorite il nostro nome non esce mai fuori. I media non parlano mai di noi.

Anche se tante squadre non amano giocare contro di noi. Giochiamo un basket fantastico. Molto duro. Non sai mai chi può uscire dalla panchina e farne 30, tipo Max [Strus], prima che entrasse a far parte del quintetto. Dopo una prestazione del genere la stampa dirà: come si chiama? Chi è? Cosa fa? Quelli sono i momenti che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro”.

Un Bam Adebayo molto sicuro della forza dei suoi Heat e del ruolo primario che possono interpretare in questa Eastern Conference. Solo il tempo ci dirà se riusciranno a migliorare la Finale di Conference raggiunta nella scorsa stagione.

I Miami Heat apportano gli ultimi tagli in vista dell’inizio di stagione

Con l’inizio di stagione che è sempre più vicino molte squadre stanno apportando gli ultimi tagli per completare i roster.

Non fanno eccezione i Miami Heat, che dopo la vittoria per 120-103 contro i New Orleans Pelicans hanno rinunciato ai contratti di tre giocatori dell’Exhibit 10, Mychal Mulder, Orlando Robinson e Jamaree Bouyea.

Tutti e tre dovrebbero trovare spazio nella squadra affiliata della G League, i Sioux Falls Skyforce, per continuare il loro sviluppo.

Gli Heat hanno poi liberato Marcus Garrett dal suo two-way contract, convertendo l’Exhibit 10 di Dru Smith in un two-way contract.

