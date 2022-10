NBA, Blazers: Gary Payton II salta l’inizio di stagione

La stagione dei Portland Trail Blazers non è ancora iniziata ma devono già far a meno per le prime partite di uno dei loro pezzi più pregiati. A luglio Payton si è sottoposto ad una procedura per affrontare un infortunio muscolare. E sebbene la riabilitazione proceda nel migliore dei modi, salterà l’inizio di stagione per poter ritrovare il 100% della forma e dare una grande mano ad i Portland Trail Blazers nel conquistare un posto ai Playoff. La sua condizione sarà rivalutata tra due settimane.

Il figlio di The Glove, campione NBA l’anno scorso con i Golden State Warriors, è arrivato nella Rip City durante l’ultima free agency ed ha firmato un triennale da 28 milioni di dollari con una player option sul terzo anno.

La scorsa stagione la guardia ha viaggiato ad una media di 7.1 punti, 3.5 rimbalzi, 1.4 palle rubate ed un impressionante 61.6% dal campo ad allacciata di scarpe.

Non male per un ragazzo che solamente un anno fa si era candidato per il posto vacante di video coordinator di Golden State.

An injury update on Gary Payton II. 📎: https://t.co/xhpmB0BCz5 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 13, 2022

