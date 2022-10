NBA, Luka Doncic sulla Western Conference: “Tanti ottimi giocatori”

I Dallas Mavericks hanno ancora una partita di preseason da disputare, nella notte tra venerdì e sabato contro gli Utah Jazz. Dopodiché comincerà il nuovo campionato e la cavalcata ai Playoff. La franchigia del Texas, che ha perso le ultime Finals di Conference, ha aggiunto un pezzo importante al roster: Christian Wood. La competizione nella Western Conference resta però altissima e di questo è consapevole anche Luka Doncic.

L’intervista dello sloveno

Il numero 77 dei Mavericks è il faro della squadra, il trascinatore indiscusso. Replicare quanto fatto la scorsa stagione però sarà molto difficile. Il ritorno di due pezzi grossi come Kawhi Leonard e Zion Williamson non aiuta e Dallas dovrà lottare con il coltello tra i denti per guadagnarsi un posto ai Playoff:

“Non so se la Western Conference sia la più difficile, ma sicuramente è più dura dello scorso anno. Credo che i Clippers saranno veramente ottimi. Ci sono molte squadre che saranno forti e sarà molto difficile. Ci sono tanti ottimi giocatori. Sarà necessario dare il cento percento ogni gara.”

L’obiettivo non cambia e resta solo uno:

“Vincere. Non ho avuto molto tempo per fare lavoro individuale. Mi sono allenato con la squadra, solo questo. Vogliamo vincere.”

Nell’intervista con il Dallas Morning News c’è spazio anche per parlare di MVP. Luka Doncic risponde così quando incalzato sul suo coinvolgimento per il premio:

“È bello. Non tutti possono dire di essere stati MVP nella lega e nel basket, ci devi arrivare. Non basta avere il proprio nome tra i candidati. È necessario arrivarci.”

Infine, la point guard slovena ha parlato dell’atmosfera nel secondo training camp sotto la guida di coach Kidd:

“È la stessa. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Un lavoro migliore questo anno. Siamo stati insieme per un anno e sappiamo cosa vuole da noi. Credo sia più facile per noi e per loro questo anno e andrà soltanto meglio.”

