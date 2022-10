NBA, Ben Simmons risponde sul campo alla parodia social: “Devo aver sedotto parecchi detrattori”

Il Web è impietoso, specie quando si tratta di attribuire importanza smisurata a futili istanti del vissuto, e il caso mediatico che ha travolto Ben Simmons ne è l’ennesima spiacevole dimostrazione. Il cestista australiano, infatti, è stato metaforicamente crocifisso dalla “critica” per aver sbagliato un tiro durante un anonimo intermezzo tra la presentazione ufficiale dei Brooklyn Nets e il canonico allenamento di inizio stagione della franchigia newyorkese al playground, come se quell’airball risultasse a posteriori addirittura più imperdonabile della semplice schiacciata rifiutata due anni fa contro gli Hawks.

Dopo due giorni di battute imbecilli e vacuità colossali a suo indirizzo, Simmons è tornato in campo da titolare contro i Milwaukee Bucks in preseason, contribuendo significativamente alla vittoria dei suoi con una prova di gestione e continuità. L’ex Sixers ha terminato infatti l’incontro con 7 punti, 8 rimbalzi e 10 assist in 28 minuti di tranquillissimo impiego, come se il ciclone di offese dei giorni precedenti non si fosse mai abbattuto su di lui.

Di seguito, le sue parole al termine della partita:

“Io nervoso per il video girato l’altro giorno e le conseguenti prese in giro? Assolutamente no. Come al solito, la gente tende ad accanirsi per sentirsi realizzata; quel giorno, proprio per via del clima disteso, decine di nostri tiri sono finiti distanti dal ferro, non solo il mio. Tuttavia, dal momento che la stampa in primis alimenta da anni le critiche rivolte al sottoscritto in questo senso, chi mai sarebbe potuto finire al centro delle discussioni per un insulso tiro sbagliato? Tutto questo mi interessa poco; sono orgoglioso di lavorare ogni giorno per dimostrare le mie qualità in partita, mettendole al servizio della squadra”.

Conclude Simmons:

“Non esistono altri giocatori con problemi al tiro nella lega? Chiedo perché sembra che tutti abbiano occhi solo per me. Al di là della cattiveria gratuita, questa tendenza non avrà mai una portata tale da abbattermi. Non voglio fare la vittima per nessuna ragione, anche perché col tempo devo aver sedotto i miei detrattori; non si spiega altrimenti tutta questa attenzione. Sanno bene di cosa sono capace e, proprio per questo, trascinano le loro tristi vite nella speranza che una scintilla faccia scattare altre polemiche”.

Leggi anche:

NBA, Luka Doncic sulla Western Conference: “Tanti ottimi giocatori”

NBA, Antetokounmpo commenta la quinta sconfitta dei Bucks in preseason

NBA, infortunio per Zion Williamson: “Sto bene”