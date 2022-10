Mercato NBA, Tyler Herro estende il contratto con i Miami Heat: i dettagli

Secondo quanto riporta il solito Woj, i Miami Heat e Tyler Herro hanno raggiunto un accordo per una importante estensione del contratto. Era effettivamente un’azione prevista, ma la domanda era a quanto avrebbe chiuso. Ebbene, secondo quanto filtra, si tratterà di una estensione da 130 milioni di dollari totali in 4 anni. Un importo decisamente di livello per il 6° uomo dell’anno, che ha dichiarato di voler essere pagato all’altezza del suo valore.

Dobbiamo inoltre aggiungere che 120 milioni di dollari sono totalmente garantiti, mentre il resto saranno sotto forma di bonus. Dopo una stagione da rookie molto promettente, Herro non ha soddisfatto le aspettative – molto alte – durante la sua seconda annata, prima di assumere una nuova dimensione la scorsa stagione. Ha viaggiato con una media di 20.7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ad allacciata di scarpa, tirando con il 44.7% dal campo, di cui il 39.9% da dietro l’arco.

