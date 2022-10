NBA, Zion Williamson parla dei suoi infortuni: “Ho pensato di non poter più giocare a basket”

Dopo una stagione trascorsa lontana da parquet a causa di un problema al piede, Zion Williamson farà il tanto atteso ritorno alle competizioni tra pochi giorni. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il lungo, che è stato privato di ciò che amava e che ha dovuto anche fare i conti con molte critiche nei suoi confronti: sul suo peso o sul fatto che fosse soggetto a infortuni, troppo facilmente. In una lunga intervista rilasciata a Sports Illustrated, Zion ha detto di aver vissuto momenti molto difficili:

“Ho passato dei momenti bui perché non potevo giocare a basket. Ho potuto fare solo riabilitazione e in modo limitato. E nel frattempo prestavo attenzione alle reazioni delle persone. Ho dovuto ingoiare diversi rospi. Questo periodo ha pesato particolarmente sulla mia mente. Mi sentivo impotente. Non potevo farci niente. Gli insider dicevano che non mi interessavo ai miei compagni di squadra, o che ero un pessimo compagno di squadra, o che non volevo stare a New Orleans… in realtà il mio pensiero era sempre al mio piede. Ero davvero preoccupato. Speravo guarisse bene, perché se così non fosse stato, chissà, non avrei più potuto giocare a basket.”

Ha superato questa prova, non senza difficoltà, e ora ci aspettiamo che Zion torni al livello che ha mostrato durante la stagione 2020-21. La stella di NOLA si avvicina a questa stagione senza essere ossessionato dall’idea di ricordare al mondo chi è:

“Se me lo avessi chiesto due anni fa, avrei sicuramente detto: ‘Sì, devo ricordare alle persone chi sono. Devo mostrare al mondo chi è Zion’. Ma ora, dopo questo viaggio, non si tratta nemmeno di mostrare al mondo chi sono. Lo faccio più per dimostrare che ho ragione. Sono una di quelle persone a cui piace mostrare i fatti, piuttosto che parlare. Perché quando parlo mi sento come se non fossi affatto umile. Quindi devo dimostrarlo con le prestazioni.”

Leggi Anche

NBA, Projectspurs trolla gli Warriors con il video della “rissa” tra Duncan e Popovich

NBA, Lakers: estensione di contratto per Rob Pelinka

NBA Season preview 2022-2023: ribaltoni e intrecci nella Northwest Division