NBA, Projectspurs trolla gli Warriors con il video della “rissa” tra Duncan e Popovich

Il video del pugno sferrato da Draymond Green ai danni di Jordan Poole è diventato ben presto virale tra gli appassionati di NBA. Tra possibili conseguenze e prese di posizione da parte dei vari giocatori, c’è chi sdrammatizza – o almeno ci prova – come il portale ‘Projectspurs’, da sempre vicino alle vicende della squadra di San Antonio: spunta infatti un video della “rissa” scherzosa tra la leggenda Tim Duncan e coach Gregg Popovich avvenuta in allenamento quando l’allora ala grande giocava per gli Spurs.

In honor of a practice video going around, here’s Pop vs. Tim Duncan pic.twitter.com/DS64vUrpbJ — Project Spurs (@projectspurs) October 7, 2022

Un gesto simpatico, una presa in giro, che non è certo una novità in NBA. Spesso, infatti, tra giocatori gli scambi di battute sono facili, ma anche le franchigie amano prendersi in giro una con l’altra: tre anni fa i Brooklyn Nets regalarono 10.000 canotte di Irving poco prima dell’inizio del derby contro i Knicks per scoraggiare gli avversari, due anni prima gli Houston Rockets avevano scherzato con Russell Westbrook sottolineando ironicamente la pessima prestazione del giocatore e anni fa i Clippers avevano ridicolizzato i Grizzlies dopo aver vinto di misura su di essi. In quel caso Memphis non la prese bene.

