Draymond Green è pronto a essere reintegrato nei Golden State Warriors: il giocatore non è stato sospeso per l’aggressione a Jordan Poole, ma solo multato. Il numero 23 tornerà ad allenarsi giovedì e Steve Kerr gli darà la possibilità di giocare nella partita di venerdì contro i Nuggets.

Draymond Green will rejoin the team on Thursday, Steve Kerr says.

He has been fined but not suspended. Kerr says he will play in the team’s final preseason game on Friday, and will be available on opening night.

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) October 12, 2022