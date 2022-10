NBA, Lakers: estensione di contratto per Rob Pelinka

I Los Angeles Lakers e il vicepresidente delle Basketball Operations Rob Pelinka hanno raggiunto l’accordo per l’estensione contrattuale del dirigente fino al 2026. Così facendo, la nuova scadenza si allinea, come da intenzioni della franchigia, al contratto quadriennale firmato in estate dal nuovo coach Darvin Ham. La notizia è riportata da Chris Haynes di Yahoo Sports.

Pelinka, ex agente, è nell’organigramma gialloviola dal 2017, prima nel ruolo di GM e dal 2020 in veste, appunto, di vicepresidente delle Basketball Operations.

in aggiornamento

