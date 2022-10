NBA, Kevon Looney chiaro: “Green deve riconquistare la nostra fiducia”

Dopo l’ormai nota vicenda in casa Golden State Warriors con la rissa in allenamento tra Draymond Green e Jordan Poole, l’umore nello spogliatoio dei californiani non è certo ai massimi livelli. Questo perché, oltre al gesto violento di Draymond nei confronti di un compagno di squadra, c’è anche da capire chi ha fatto trapelare all’esterno, un momento collettivo così delicato.

Tra le altre cose, Kevon Looney si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti che hanno ovviamente incalzato il giocatore rispetto a quanto successo. Il lungo degli Warriors ha quindi specificato che Draymond dovrà assumersi le sue responsabilità e riconquistare – inevitabilmente – la fiducia dei suoi compagno di squadra:

“Di solito queste cose restano all’interno dello spogliatoio, mentre ora è diverso, perché quanto è accaduto è divenuto di dominio pubblico [con la pubblicazione del video]. Penso però che in squadra da noi ci sia la leadership necessaria a superare anche questa avversità, proprio a partire da Jordan [Poole] e da Draymond [Green]. È un veterano, è uno dei nostri leader e di certo avrà parecchio lavoro da fare per riconquistarsi la nostra fiducia in squadra, ma sono sicuro che sia disposto a fare tutto il necessario per riuscirci.”

Leggi Anche

NBA Season preview 2022-2023: ribaltoni e intrecci nella Northwest Division

Preseason NBA, gli Hawks superano Milwaukee ad Abu Dhabi

NBA, incidente in allenamento tra Draymond Green e Jordan Poole