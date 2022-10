Preseason NBA, gli Hawks superano Milwaukee ad Abu Dhabi

Vittoria di dieci lunghezze per gli Atlanta Hawks ai danni dei Milwaukee Bucks nella meravigliosa cornice offerta dalla Etihad Arena di Abu Dhabi. Trae Young e compagni si sono infatti imposti sui campioni NBA 2021 con il risultato di 123-113, regalando al pubblico mediorientale un’esibizione più che piacevole, nonostante le ore di viaggio e i carichi di preparazione si siano inevitabilmente fatti sentire da una parte e dall’altra.

I Bucks, tenuti in linea di galleggiamento da un Giannis Antetokounmpo da 19 punti, 7 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di impiego, hanno insidiato il vantaggio della franchigia della Georgia sino al termine del terzo periodo, salvo poi alzare bandiera bianca nella parentesi finale per non rischiare forzature e infortuni. Sul versante opposto, Dejounte Murray, mattatore della serata con una serie di penetrazioni da antologia, è andato a soli due rimbalzi e un assist dalla tripla doppia. L’ex giocatore degli Spurs, infatti, ha chiuso l’incontro con 25 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, dando segnali importanti in termini di leadership e sfoggiando un’intesa assai incoraggiante con Trae Young, autore a sua volta di 22 punti.

Va menzionata infine l’insospettabile prestazione di Jevon Carter. La guardia dei Bucks, a caccia di minuti in vista della stagione, ha dimostrato in più occasioni di essere un tiratore affidabilissimo in situazioni di rimpiazzo e uscita dai blocchi, chiudendo l’incontro con 5 triple realizzate su 6 tentativi.

