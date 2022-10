NBA, Hernangomez su Zion Williamson: “È affamato”

I New Orleans Pelicans debuttano in preseason vincendo la partita contro i Bulls con un distacco minimo – solo quattro punti. Ma la vittoria scivola in secondo piano, messa da parte da un ritorno eccellente: quello di Zion Williamson. Il numero 1 dei Pels, infatti, rompe finalmente la lunga assenza dal campo durata oltre 500 giorni mettendo a referto 13 punti e 4 rimbalzi in 15 minuti di gioco.

L’avvertimento di Hernangomez

Prima della partita Willy Hernangomez ha accolto il rientro del compagno con un monito da ricordare, discutendo delle sue motivazioni e della sua voglia di imporsi dopo aver saltato tutta la stagione 21/22:

“La cosa più importante è che [Williamson] è affamato. Vuole distruggere tutti. Vuole giocare duro. Vuole dimostrare alle persone di essere uno dei migliori giocatori del mondo. Questo potete vederlo durante gli allenamenti.”

Zion Williamson ha giocato solamente 85 partite dalla stagione 19/20, da quando fu selezionato con la prima scelta al Draft 2019. La rottura del menisco durante la prima preseason e poi il problema al piede che lo ha bloccato lo scorso campionato hanno frenato il decollo dell’ala grande.

Nei pochi sprazzi visti però il classe duemila ha mostrato un talento sconfinato e tutta la forza per diventare il volto della lega tra qualche anno. I Pelicans credono ancora molto in lui, come dimostra il rinnovo contrattuale firmato dal giocatore lo scorso luglio – 193 milioni di dollari – che lo terrà legato alla franchigia fino alla stagione 2027/2028.

