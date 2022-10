NBA, Pascal Siakam crede nei Raptors: “Abbiamo un grande futuro”

I Toronto Raptors sono forse uno dei team meno chiacchierati e più sottovalutati della lega. Dopo il titolo vinto con Kawhi Leonard hanno intrapreso una ricostruzione che sembra dare buoni frutti. Nonostante abbiano saltato i Playoff edizione 2020/2021, i canadesi sono una squadra con uno storico decisamente solido e continuo nell’ultimo decennio. E non vogliono certo fermarsi qui.

La competizione a Est è molto forte e cresce ogni anno di più. Tralasciando le note superpotenze, recentemente gli Atlanta Hawks hanno accolto Dejounte Murray dagli Spurs, i Knicks hanno firmato Jalen Brunson e i Cleveland Cavaliers potranno contare su Donovan Mitchell.

Sarà una lotta all’ultimo sangue, all’ultimo possesso per i prossimi Playoff. Ma nella mischia i Toronto Raptors rimangono competitivi. Parola di Pascal Siakam:

“Non credo che la competizione cambi qualcosa per noi. L’Est si sta facendo più forte e tutti stanno migliorando. La lega in generale sta migliorando ma non credo che questo cambi qualcosa per noi. Crediamo nei pezzi che abbiamo e vogliamo continuare a costruire su quelli.”