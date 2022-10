NBA: ecco il tradizionale sondaggio di inizio stagione

Lo scorso anno, nel tradizionale sondaggio di inizio stagione, dedicato ai GM delle 30 franchigie NBA, i Milwaukee Bucks, campioni uscenti, non erano indicati tra i favoriti. Favori dei pronostici che invece, Giannis e compagni, hanno ottenuto nel sondaggio uscito poche ore fa. Favoriti si ma non in maniera netta. È solo la terza volta negli ultimi 13 anni infatti che una squadra non riceve almeno il 50% delle preferenze. Oltre ai Bucks hanno ricevuto più voti anche i Golden State Warriors, i Boston Celtics ed i Los Angeles Clippers.

Sebbene la Eastern Conference sembra più difficile rispetto alle ultime stagioni, il sondaggio vede molto più equilibrio ad Ovest dove ben 9 squadre hanno ricevuto più di un voto, per finire tra le prime 4 e i Warriors sono favoriti “solo” al 48% contro il 72% dei Bucks.

Luka Doncic e Giannis Antetokoumpo guidano la classifica delle preferenze per la corsa al titolo di MVP mentre Paolo Banchero, con il 79% dei voti, è il grande favorito per il premio di Rookie dell’Anno. Niente novità invece per la corsa al titolo di Allenatore dell’Anno con Erik Spoelstra in cima alla classifica per il terzo anno consecutivo.

Passando ai team, per i GM della lega i Cleveland Cavaliers hanno avuto la offseason migliore mentre i Los Angeles Clippers saranno la franchigia che si migliorerà di più in questa stagione.