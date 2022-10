NBA, Paolo Banchero commenta l’esordio in preseason: “Esperienza utile per migliorare”

Al di là della vocazione amichevole dell’incontro e delle cifre interlocutorie messe a referto dal cestista italiano, l’esordio NBA di Paolo Banchero va celebrato a prescindere in quanto tale. Sebbene i Memphis Grizzlies abbiano vinto agevolmente la partita con il risultato di 109-97, limitando Banchero a due soli canestri dal campo su nove tentativi, il prodotto di Duke ha manifestato comunque un certo grado di soddisfazione per il suo debutto, traendone anche diversi spunti interessanti in prospettiva futura.

Di seguito, le parole del prodotto di Duke, che ha chiuso l’incontro con 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 palloni recuperati:

“Non nascondo di aver patito un po’ l’emozione del momento all’inizio della partita, anche perché non vedevo l’ora di debuttare in un’arena NBA. L’atmosfera, ben diversa da quella della Summer League in termini di tifo e passione, mi ha offerto un assaggio reale di quel che mi troverò di fronte nei prossimi mesi. Non a caso, Memphis ha giocato da subito una pallacanestro molto aggressiva e dinamica, sorprendendoci proprio sul piano dell’intensità. La valutazione complessiva della mia gara, non certo brillante dal punto di vista realizzativo, va inserita in un discorso decisamente più ampio; è stata un’esperienza utile per migliorare, specie in vista del futuro”.