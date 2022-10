Mercato NBA, Larry Nance Jr. estende il suo contratto con i New Orleans Pelicans

Erano arrivati assieme in Louisiana via trade da Portland. Ora, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, CJ McCollum e Larry Nance Jr. hanno esteso la durata dei rispettivi contratti con i New Orleans Pelicans.

Pelicans e Larry Nance Jr. avanti insieme

Secondo quanto comunicato dall’agente del giocatore, Mark Bartelstein, ad Adrian Wojnarowski di ESPN, l’accordo raggiunto per l’estensione biennale (21.6 milioni di dollari) legherà Nance Jr. alla quarta franchigia della sua carriera NBA fino al 2024-2025.

📍 NOLA — Larry Nance Jr (@Larrydn22) October 1, 2022

