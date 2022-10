Mercato NBA, Steven Adams estende il contratto con i Memphis Grizzlies

Altra estensione contrattuale in NBA, questa volta è stato il turno Steven Adams. Il lungo, infatti, ha raggiunto un accordo per un rinnovo di altri 2 anni per 25.2 milioni di dollari totali. L’ex OKC era nell’ultimo anno del suo contratto e guadagnerà 17.9 milioni in questa stagione. Rimarrà quindi legato a Memphis fino al 2024-25.

Adams, nell’ultima annata sportiva, è risultato uno dei big man più in palla della squadra, anche se nei Playoff ha giocato pochissimo per via dei diversi matchup contro – ad esempio – Karl-Anthony Towns. In stagione, Steven Adams ha viaggiato con una media di 6.9 punti, 10 rimbalzi e 3.4 assist in 26.3 minuti ad allacciata di scarpa.

