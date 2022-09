NBA, I Boston Celtics firmano Blake Griffin con un contratto da un anno

I Boston Celtics avevano bisogno di un sostituto dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita da Danilo Gallinari nelle Qualificazioni Mondiali contro la Georgia.

Diverse voci circolate in estate parlavano di un Carmelo Anthony nel mirino dei Celtics, ma tutto ciò per ora si è concluso con un nulla di fatto. Infatti secondo Adrian Wojnarowski i Boston Celtics avrebbero appena acquisito i diritti di Blake Griffin con un contratto di un anno completamente garantito.

Il veterano NBA fornirà a Boston un po’ di profondità in panchina dopo il sopracitato infortunio di Danilo Gallinari e dopo che Robert Williams III ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e rimarrà fuori per circa 4-6 settimane.

L’ex giocatore di Los Angeles Clippers, Detroit Pistons e Brooklyn Nets viene da una stagione conclusa con 6.4 punti e 4.1 rimbalzi in 56 partite giocate con la maglia dei Nets.

Griffin, 33, gives the Celtics some frontcourt depth, especially with center Robert Williams out several weeks following knee surgery. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

