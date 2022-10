Prezzi alle stelle per Lakers-Warriors a San Francisco con la consegna degli anelli NBA

Anche se si tratta della prima partita di 82 per entrambe le squadre, la seconda di 1230 gare complessive di regular season in calendario, sono tanti i fattori che contribuiscono alla dimensione di evento per Lakers vs Warriors del 18 ottobre.

Quanto costa seguire l’opening Night NBA al Chase Center

Il match dell’Opening Night NBA 2022-2023, arricchito dalla cerimonia di consegna degli anelli ai campioni NBA in carica, si appresta a diventare la seconda gara più costosa nella storia della regular season NBA in termini di prezzo medio. Un biglietto d’ingresso al Chase Center costerà appunto in media $897 dollari. Lo scrive Arash Markazi di The Sporting Tribune, citando quanto rilevato da Tick Pick. Davanti soltanto l’ultima esibizione nel Farewell Tour di Kobe Bryant nel 2016, con i 60 punti a referto contro i Jazz (costo medio ticket a 1.137 dollari).

