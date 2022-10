NBA, Klay Thompson riposa in preseason ma freme: “Abbiamo grandi obiettivi”

Klay Thompson non è sceso in campo nella prima partita di preseason NBA dei Golden State Warriors, in quel di Tokyo. Specie dopo un titolo vinto, però, viene naturale calibrare le forze per quando conta davvero.

Lo Splash Brother ha spiegato come sta preparando la nuova stagione descrivendo il proprio stato d’animo. Riportiamo di seguito le dichiarazioni ai microfoni di Anthony Slater di The Athletic:

“Mi sento alla grande, entusiasta in vista della stagione, è difficile da descrivere a parole il mio stato d’eccitazione. Sono un po’ triste perché avrei voluto regalare spettacolo a questi tifosi, ma capisco che abbiamo grandi obiettivi davanti a noi. Il nostro staff medico ha fatto un lavoro tale con me nella passata stagione, preparandomi sostanzialmente per la rincorsa al titolo, che non forzerò la mano. Quest’estate non ho giocato molte partitelle, c’è come un blocco mentale legato all’ultima estate nella quale ero in forma, prima della rottura del tendine d’Achille. Un giorno affronterò [questo blocco] ma la stagione era stata molto ‘esigente’, difficile pensare di tornare in campo a un mese dalla vittoria del titolo. Detto questo, sto alla grande: come vi è sembrato il jumper”